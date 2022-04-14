Армия Украины обстреляла село Журавлёвка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины в село Журавлёвка прилетели несколько снарядов, в результате чего оказались повреждены жилые дома. Никто из людей не пострадал.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлёвка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет. В данном селе уже был объявлен режим ЧС, и люди вывезены за его пределы", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

В этот же день село Грайворонского городского округа Сподарюшино было атаковано со стороны Украины. По словам Гладкова, жители приграничного населённого пункта были заранее эвакуированы, поэтому жертв среди мирного населения нет.

В понедельник, 11 апреля в Белгородской области был введён жёлтый уровень террористической опасности, который продлится. Мера принята из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Жителям порекомендовали не собираться в местах массового пребывания людей, при выходе на улицу брать с собой документы, а также обдумать вместе с родственниками план действий на случай чрезвычайной ситуации.