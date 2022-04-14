Суд арестовал редактора газеты "Листок" за распространение фейков о ВС РФ

На Алтае арестовали учредителя и редактора газеты "Листок" Сергея Михайлова за распространение фейков о вооружённых силах России в ходе спецоперации на Украине.

"Михайлову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в пресс-службе регионального следственного управления следственного комитета России.

14 апреля газета "Листок" уже привлекалась за распространение заведомо ложной информации о ВС России, однако тогда издание и учредитель отделались штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Сообщается, что "Листок" распространял ложную информацию о задачах, целях и действиях ВС России на Украине в ходе военной спецоперации.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о начале военной спецоперации на Украине по просьбе главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника.