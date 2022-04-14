Эксперт предложил защитить приграничные районы РФ от обстрелов буферными зонами

Решением вопроса с обстрелами приграничных территорий РФ со стороны Украины может стать создание буферных зон, заявил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Юрий Кнутов в связи с подобным ЧП в Брянской области, где ВСУ открыли огонь по пункту пропуска и посёлку.

"Зеленский объявил открыто, что будет переносить войну на территорию России. Это было открытое заявление… Какие решения данного вопроса существуют?… Тот же самый Израиль создает на территории с Палестиной, либо другими государствами буферные зоны", — сказал эксперт.

Он пояснил, что буферная зона ширина буферной зоны обычно составляет от 30 до 50 километров. По словам Кнутова, этот участок на границе Украины с РФ должны контролировать российские войска, что позволит избежать обстрелов со стороны ВСУ из миномётов и артиллерии.

"Останутся только РСЗО, которые придется уничтожать с помощью беспилотной авиации, либо самолётов Воздушно-космических сил", — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что накануне в Брянской области был обстрелян из миномётов пропускной пункт "Новые Юрковичи". В четверг, 14 апреля, обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Климово в приграничном Климовском районе Брянской области. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе ребёнок.