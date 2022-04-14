EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Эксперт предложил защитить приграничные районы РФ от обстрелов буферными зонами

Происшествия

Решением вопроса с обстрелами приграничных территорий РФ со стороны Украины может стать создание буферных зон, заявил в беседе с Pravda. Ru военный эксперт Юрий Кнутов в связи с подобным ЧП в Брянской области, где ВСУ открыли огонь по пункту пропуска и посёлку.

Эксперт предложил защитить приграничные районы РФ от обстрелов буферными зонами

"Зеленский объявил открыто, что будет переносить войну на территорию России. Это было открытое заявление… Какие решения данного вопроса существуют?… Тот же самый Израиль создает на территории с Палестиной, либо другими государствами буферные зоны", — сказал эксперт.

Он пояснил, что буферная зона ширина буферной зоны обычно составляет от 30 до 50 километров. По словам Кнутова, этот участок на границе Украины с РФ должны контролировать российские войска, что позволит избежать обстрелов со стороны ВСУ из миномётов и артиллерии.

"Останутся только РСЗО, которые придется уничтожать с помощью беспилотной авиации, либо самолётов Воздушно-космических сил", — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что накануне в Брянской области был обстрелян из миномётов пропускной пункт "Новые Юрковичи". В четверг, 14 апреля, обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Климово в приграничном Климовском районе Брянской области. В результате ЧП пострадали семь человек, в том числе ребёнок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко
Темы юрий кнутов брянская область
Sberbank
Новости
Эксперт предложил защитить приграничные районы РФ от обстрелов буферными зонами
Генерал США провёл телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ
Глава МИД Украины: Германия должна прекратить "умиротворять" Россию
Два вертолёта ВСУ вторглись в воздушное пространство РФ
Louis Vuitton, Dior и Céline запретили продажу товаров русским покупателям
Путин намерен переориентировать поставку энергоресурсов на рынки Юга и Востока
Байден перекладывает на Россию свою вину за рост инфляции в США — политолог
Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Кулеба: Украина не заинтересована в обострении отношений с Германией
Боец Нацгвардии: командование нас обмануло
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер Усам Оздемиров Стадный инстинкт диктует Европе отказ от российского газа Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Кулеба: Украина не заинтересована в обострении отношений с Германией
Боец Нацгвардии: командование нас обмануло
Германия рассчитывает на присоединение Сербии к санкциям против России
Минобороны: в украинских биолабораториях изучали передачу холеры через водоёмы
Военкор рассказал о сатанинском капище бандеровцев
Киев анонсировал переименование станций метро, связанных с Россией и Белоруссией
National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину
Минобороны РФ: работу биолабораторий на Украине курировал сотрудник Госдепа
Схему "газ за рубли" уже приняли, и слова канцлера Австрии это подтверждают
"Или проскочим, или 14 минут и всё" — соцсети о вероятности ядерной войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников