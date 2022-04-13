В Ростовской области 26 работников ГИБДД задержаны за взятки

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 26 сотрудников Госавтоинспекции по Ростовской области и гражданских лиц. Они подозреваются в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей, сообщает ведомство.

Как полагает следствие, в период с 2017 по 2020 годы работники ГИБДД получали взятки от водителей транспортных средств, следовавших по трассе "Дон" в Аксайском районе. В их отношении возбуждены три уголовных дела по статье о взяточничестве.

"Задержали 26 лиц, среди них 10 действующих сотрудников полиции, ряд бывших сотрудников органов внутренних дел и гражданские лица", — говорится в сообщении СК.

В домах и на рабочих местах подозреваемых прошли обыски, в результате которых силовики изъяли документы и предметы, интересующие следствие. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения.