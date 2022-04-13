В МИД РФ заявили об угрозе "химического терроризма" со стороны ВСУ

Возможность совершения украинскими военными терактов с использованием токсических веществ исключать нельзя, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ", — цитирует замминистра РИА Новости.

Он напомнил об инциденте на предприятии "Заря" в городе Рубежном, где ВСУ подорвали цистерны с кислотой. При этом для диверсии был выбран момент, когда токсичные вещества могло отнести ветром в направлении освобождённого от украинских военных села Кудряшовка.

"Не исключаем, что подобные теракты повторятся", — заявил Сыромолотов.

Он отметил, что на заводе "Заря" могут оставаться ещё около 40 тысяч тонн токсичных веществ, в том числе аммиак, а также азотная, серная и соляная кислоты.