Раненая журналистка Первого канала Куксенкова вышла в эфир из больницы Донецка

Журналистка Первого канала Ирина Куксенкова, которая пострадала в результате обстрела со стороны украинских националистов в Мариуполе, вышла в эфир из больницы Донецка.

Она поделилась, что российские военные на руках вынесли её из опасной зоны, вкололи противошоковое средство и эвакуировали в ближайший госпиталь.

"Врачи в Донецке сделали множество снимков, продолжают извлекать осколки", — отметила Куксенкова в эфире Первого канала.

Журналистка добавила, что съёмочная группа попала под обстрел, когда выдвинулась с территории завода им. Ильича в Мариуполе. Она подчеркнула: националисты, заметив корреспондентов на выходе, открыли огонь из гранатомёта АГС-17.

"Мне в обе ноги попали несколько осколков", — уточнила представитель телеканала.

Она подтвердила, что оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали.

Ранее ведущая Первого канала Алёна Лапшина пожелала Куксенковой скорейшего выздоровления.