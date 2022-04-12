Польша заявила об аресте россиянина за шпионаж

Живущего в Польше россиянина заподозрили в шпионаже.

Как сообщает польская прокуратура, сотрудники военной полиции задержали подозреваемого в рамках расследования, которое провело управление по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске.

Согласно выводам службы военной разведки Польши, задержанный занимался шпионской деятельностью в интересах РФ.

По ходатайству прокуратуры суд приговорил россиянина к временному аресту сроком на три месяца.

Сообщается, что подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее Генпрокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже в пользу РФ. Как сообщило немецкое ведомство в начале апреля, обвиняемый собирал сведения о резервистах Вооружённых сил ФРГ, "оборонной политике США", а также экономическую информацию для российских спецслужб, с которыми поддерживал контакт через посредников. В обмен на это гражданин ФРГ якобы мог посещать некие "мероприятия российских правительственных инстанций".