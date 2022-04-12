Корреспондент Первого канала получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова попала под обстрел со стороны украинских националистов, когда готовила очередной репортаж в зоне спецоперации в Мариуполе.

Куксенкова получила ранения, оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов, которые находились рядом в момент атаки, не пострадали. В эфире Первого канала телеведущая Алёна Лапшина пожелала скорейшего выздоровления своей коллеге.

"Ранения были бы куда серьёзнее, если бы Иру не закрыли собой сопровождавшие её военные, которые фактически приняли основной удар на себя", — отметила она.

Куксенкова находится в госпитале под наблюдением медиков. В редакции также пояснили, что в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине во время обстрела работали сразу несколько съёмочных групп.

Ранее на Украине в результате обстрела погибли оператор Fox News Пьер Закржевски и украинская журналистка Александра Кувшинова.