В приграничном с Украиной районе Белгородской области разрушили ж/д пути

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском районе региона, который граничит с Украиной.

В своём Telegram-канале губернатор пояснил, что пострадавших в результате ЧП нет. По его словам, сейчас на месте работает оперативная группа, которая выясняет причины случившегося.

"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно", — написал Гладков.

Он также подчеркнул, что немного позже проинформирует жителей региона о точных причинах аварии.

Шебекинский район находится рядом с Харьковской областью Украины.

11 апреля в Белгородской области ввели жёлтый уровень террористической опасности. Мера принята из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Жителям порекомендовали при выходе на улицу брать с собой документы, а также обдумать вместе с родственниками план действий на случай чрезвычайной ситуации.