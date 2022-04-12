Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском районе региона, который граничит с Украиной.
В своём Telegram-канале губернатор пояснил, что пострадавших в результате ЧП нет. По его словам, сейчас на месте работает оперативная группа, которая выясняет причины случившегося.
"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно", — написал Гладков.
Он также подчеркнул, что немного позже проинформирует жителей региона о точных причинах аварии.
Шебекинский район находится рядом с Харьковской областью Украины.
11 апреля в Белгородской области ввели жёлтый уровень террористической опасности. Мера принята из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Жителям порекомендовали при выходе на улицу брать с собой документы, а также обдумать вместе с родственниками план действий на случай чрезвычайной ситуации.
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