Лже-соцработница украла у московской пенсионерки почти 800 тысяч рублей

В воскресенье, 10 апреля, 69-летняя москвичка обратилась в полицию, сообщив, что лже-сотрудница социальной службы выманила у неё 766 660 рублей.

Как сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве, пожилая женщина стала жертвой телефонной мошенницы, представившейся соцработником. Злоумышленница втёрлась в доверие к пенсионерке, завладела её личными данными, кодами из сообщений. В итоге 69-летняя жительница Москвы лишилась почти 800 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело. Подобные истории обмана пожилых людей происходят довольно часто, несмотря на огласку в СМИ", — пишет издание.

Полицейские уже неоднократно призывали пенсионеров не раскрывать сведения о своих банковских картах фейковым сотрудникам социальных служб. По словам оперативников, реальные работники этой сферы никогда не обращаются к пожилым людям по денежным вопросам.