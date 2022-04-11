Эксперт по энергетике арестован СБУ за госизмену

В Киеве по обвинению в госизмене арестован Дмитрий Марунич, который часто выступал в качестве эксперта по энергетике не только в украинских, но и российских СМИ.

О происшествии сообщил киевский политолог Андрей Мишин. Факт ареста подтвердил представитель СБУ, который "отчитался" о подробностях.

По версии киевских следователей, "эксперт по энергетическим вопросам" распространял кремлевскую пропаганду и занимался дискредитацией Украины на международной арене.

В вину Маруничу вменяются его выступления "в эфире санкционных телеканалов" и комментарии, опубликованные "рейтинговыми Telegram-каналами", а также сотрудничество с ИА "Россия сегодня".

Как следует из комментариев сотрудника СБУ украинским СМИ, у Марунича был куратор "славший ему инструкции из Крыма" и "миллионные гонорары" — из России на интернет-кошельки запрещенных в Незалежной платежных систем.