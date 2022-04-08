Роспотребнадзор нашёл сальмонеллу в продукции Kinder

В российских магазинах может продаваться продукция Kinder, содержащая сальмонеллу, сообщил Роспотребнадзор и пообещал изъять заражённые бактерией товары.

Ведомство получило от компании Ferrero информацию о возможном наличии в торговых сетях РФ пищевой продукции Kinder, заражённой Salmonella Typhimurium. Речь идёт о таких товарах, как Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder, happy snack. В настоящее время Роспотребнадзор работает над выявлением и изъятием из оборота продукции опасной для здоровья продукции Kinder.

Ранее Ferrero решила отозвать шоколадные яйца Kinder из-за обнаружения в них сальмонеллы. Пока известно, что бактерия содержалась в продукции, которую выпускал завод в Арлоне (Бельгия). Отзыв товаров Kinder происходит в странах ЕС, США, Великобритании, Австралии, ОАЭ, Катаре и других государствах.