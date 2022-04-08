Бедрос Кирокоров находится в реанимации

Болгарско-российский музыкант Бедрос Киркоров госпитализирован и находится в реанимационном отделении 3-его Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на высокопоставленных медиков и официальных представителей певца.

По информации журналистов, Бедрос Киркоров поступил в больницу с диагнозом хроническая сердечная недостаточность. За его жизнь будет бороться сам директор больницы имени Вишневского — кардиохирург Амиран Ревишвили.

Бедросу Киркорову — 89 лет, он родился в Болгарии в семье армянского происхождения. В 1962 году он переехал в СССР, где спустя два года женился. Его сын от этого брака, Филипп Киркоров, стал одним из самых исполнителей отечественной эстрады.

Ранее в прессе появлялась информация об исчезновении и самого Филиппа. Однако в дальнейшем информация о его местонахождении прояснилась.