Зеленский подтвердил удар "Точкой-У" по Краматорску

Ответственность за ракетный удар по Краматорску президент Украины Владимир Зеленский попытался возложить на ополчение ДНР и ВС РФ. Вероятно, верховный главнокомандующий Украины не в курсе, что ни российская армия, ни подразделения ЛДНР не используют ракетный комплекс "Точка-У".

Обращение Зеленского

Днём 8 апреля железнодорожный вокзал в Краматорске подвергся ракетному удару. По сообщению местных властей, среди гражданских, которые ожидали эвакуации, более 50 пострадавших. 20 мирных жителей погибло.

Киевский режим попытался возложить ответственность за гибель людей на Россию.

"... ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации…", - написал Владимир Зеленский в Instagram (признан экстремистским и запрещён на территории РФ).

Выдвигая новые обвинения против Вооруженных сил РФ президент Украины забыл уточнить, что устаревший ракетный комплекс снят с вооружения в России и заменён "Искандером", его также не используют формирования ДНР и ЛНР.

В украинской армии на начало конфликта насчитывалось 800 "Точек-У" и ВСУ активно используют комплекс, чему было множество доказательств в ходе проведения военной спецоперации на Украине. Слова Зеленского могут свидетельствовать о том, что мирный город атаковала украинская армия.