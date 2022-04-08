ДНР: по Краматорску нанесён удар "Точкой-У"

Краматорск подвергся ракетному удару со стороны украинских военных 8 апреля, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар. Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом", — сообщает Telegram-канал штаба.

Информации о погибших и пострадавших в результате ракетного удара пока нет.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетой "Точка-У" по центру Донецка 14 марта. При этом погибли более 20 горожан, 33 получили ранения. Минобороны РФ сочло применение "Точки-У" против мирных жителей военным преступлением.

По факту ракетного удара по Донецку Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное по статье УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ".