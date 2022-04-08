ЛНР: фейк об обстреле машины с ранеными в Донбассе готовят зарубежные СМИ

Съёмки фейка об обстреле машины, перевозящей раненых и больных, планируют снять в Луганской области, зарубежные и украинские СМИ, заявили в Народной милиции ЛНР со ссылкой на разведданные.

"В н. п. Кременная прибыла группа украинских и иностранных СМИ, с целью подготовки постановочных сюжетов о якобы обстреле военнослужащими НМ ЛНР автомобиля с больными и раненными, проводивших эвакуацию из медицинского учреждения", — сообщает 8 апреля Telegram-канал Народной милиции.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении украинскими спецслужбами съёмки фейка о гибели мирных жителей в населённом пункте Мощун якобы из-за действий ВС РФ.

"Была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", — заявили в российском военном ведомстве.

Согласно сведениям Минобороны, украинскими спецслужбами организуются подобные съёмки также в Сумах, Конотопе и других населённых пунктах.