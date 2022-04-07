Сотрудники ФСБ задержали в Крыму боевика вооружённого формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
В пресс-службе управления ФСБ по республике Крым и Севастополю журналистам рассказали, что участник националистического батальона пытался попасть в Крым под видом беженца. Суд арестовал его на два месяца.
Установлено, что мужчина обеспечивал вооружённое формирование материальными ресурсами, обмундированием и продуктами. Он несколько раз участвовал в акциях против РФ на территории Херсонской области, в том числе и во время проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины.
"На него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. В суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — прокомментировали в ФСБ.
Боевику грозит до 15 лет лишения свободы.
* запрещённая в РФ экстремистская организация.
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