Пропала бывший главред Sputnik в Эстонии с мужем

Бывший главный редактор эстонского филиала Sputnik Елена Чернышева и ее муж пропали в Таллине. Об этом сообщает RT в своем telegram-канале. Сообщается, что с ними нет связи с 6 апреля, вчера дома у них прошли обыски — есть вероятность, что пара задержана. Одна из предполагаемых причин — нарушение западного санкционного режима, поскольку Чернышева — россиянка.

Правительству Эстонии направлено требование немедленно раскрыть местонахождение Елены, а также предоставить возможность встретиться с российским адвокатом и дипмиссией.

За нарушение режима санкций может грозить до пяти лет лишения свободы. Чернышева возглавляла российский Sputnik в Эстонии до 2020 года — фактически до закрытия СМИ в стране.