Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего спецпредставителя президента РФ и экс-главу Роснано Анатолия Чубайса для дачи показаний, сообщает его адвокат Вячеслав. Архитектор российской приватизации является потерпевшим в деле о краже.
Суд связал необходимость показаний Чубайса с настойчивым отрицанием своей вины со стороны подсудимых. При этом бывший чиновник не отвечает на звонки со стороны судебных приставов и игнорирует любые другие попытки контактов.
Дело о хищении имущества Чубайса рассматривается ещё с 2020 года, однако неоднократно возвращалось назад из-за различных недостатков проведения следствия. В частности, потерпевший не указал, что именно было похищено.
Чубайс покинул Россию 23 марта этого года, покинув при этом пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями с целью устойчивого развития. Его увольнение связывают со спецоперацией ВС РФ на территории Украины.
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