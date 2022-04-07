Чубайс станет участником уголовного процесса о краже

Хамовнический суд Москвы вызвал бывшего спецпредставителя президента РФ и экс-главу Роснано Анатолия Чубайса для дачи показаний, сообщает его адвокат Вячеслав. Архитектор российской приватизации является потерпевшим в деле о краже.

Суд связал необходимость показаний Чубайса с настойчивым отрицанием своей вины со стороны подсудимых. При этом бывший чиновник не отвечает на звонки со стороны судебных приставов и игнорирует любые другие попытки контактов.

Дело о хищении имущества Чубайса рассматривается ещё с 2020 года, однако неоднократно возвращалось назад из-за различных недостатков проведения следствия. В частности, потерпевший не указал, что именно было похищено.

Чубайс покинул Россию 23 марта этого года, покинув при этом пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями с целью устойчивого развития. Его увольнение связывают со спецоперацией ВС РФ на территории Украины.