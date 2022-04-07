EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Два бразильца пропали в Польше по пути на Украину

Происшествия

Двое бразильцев, направлявшихся на Украину, чтобы присоединиться к Международному Легиону, пропали без вести, не добравшись до пункта назначения. Их след пропал в Варшаве.

Два бразильца пропали в Польше по пути на Украину

Министерство иностранных дел Бразилии опубликовало заявление о "возможном исчезновении" своих граждан, не раскрывая их личности. Но имена назвали польские СМИ.

Что известно?

Один из мужчин, отправившихся 30 марта в Европу, 26-летний бывшим военнослужащий, Винисиус де Андраде вместе с другом прибыл в Варшаву в минувшую пятницу. О чём сообщил родственникам и друзьям по СМС.

По словам мужчины, мечтавшего стать наёмником, на следующий день он планировал "пробиться в сторону украинского Львова", где Международный Легион территориальной обороны Украины набирает бойцов-добровольцев:

"Автобус до Львова и поезд до Киева", — написал де Андраде.

Это всё. Сообщения, которые после этого приходили друзьям будущего командос, похоже, были отправлены не им, так как, судя по лексике, были переведены на португальский язык с помощью какого-то приложения, слово "Львов" и вовсе было написано кириллицей, а из соцсетей исчезли профили обоих искателей приключений.

Получается, что местонахождение двух наемников неизвестно со 2 апреля. Дело расследуется правоохранителями Польши и Бразилии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева
Темы польша бразилия
Sberbank
Новости
SRF: Германию ждёт тотальный дефицит в случае отказа от российского газа
Deutsche Bank: США впадут в рецессию в 2023 году
Два бразильца пропали в Польше по пути на Украину
19FortyFive: ВКС РФ доставили множество проблем ВМС США в Средиземном море
Посол Антонов: новые санкции США против Сбербанка — удар по простым россиянам
Байден заявил, что если будет надо, он лично пойдёт на войну "за Украину"
Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад
Китай знает источник фейков о ситуации в Буче — политолог Корнилов
NBC: американка с русскими корнями задушила сына на фоне событий на Украине
Евросоюз не согласовал новые санкции против России
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Игорь Буккер Зарубежные историки до смешного перелицовывают факты Игорь Буккер Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Новости Украины
Мэр Херсона не подтвердил "сдачу" города российскими войсками
Последние материалы
Два бразильца пропали в Польше по пути на Украину
19FortyFive: ВКС РФ доставили множество проблем ВМС США в Средиземном море
Посол Антонов: новые санкции США против Сбербанка — удар по простым россиянам
Байден заявил, что если будет надо, он лично пойдёт на войну "за Украину"
Экономист из ФРГ Бек: обширные санкции изолировали не Россию, а Запад
Китай знает источник фейков о ситуации в Буче — политолог Корнилов
NBC: американка с русскими корнями задушила сына на фоне событий на Украине
Евросоюз не согласовал новые санкции против России
Военный аналитик заявил, что Россия побеждает в спецоперации на Украине
В России появится телеканал "Соловьев.Live" на частотах Euronews
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников