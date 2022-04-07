Два бразильца пропали в Польше по пути на Украину

Двое бразильцев, направлявшихся на Украину, чтобы присоединиться к Международному Легиону, пропали без вести, не добравшись до пункта назначения. Их след пропал в Варшаве.

Министерство иностранных дел Бразилии опубликовало заявление о "возможном исчезновении" своих граждан, не раскрывая их личности. Но имена назвали польские СМИ.

Что известно?

Один из мужчин, отправившихся 30 марта в Европу, 26-летний бывшим военнослужащий, Винисиус де Андраде вместе с другом прибыл в Варшаву в минувшую пятницу. О чём сообщил родственникам и друзьям по СМС.

По словам мужчины, мечтавшего стать наёмником, на следующий день он планировал "пробиться в сторону украинского Львова", где Международный Легион территориальной обороны Украины набирает бойцов-добровольцев:

"Автобус до Львова и поезд до Киева", — написал де Андраде.

Это всё. Сообщения, которые после этого приходили друзьям будущего командос, похоже, были отправлены не им, так как, судя по лексике, были переведены на португальский язык с помощью какого-то приложения, слово "Львов" и вовсе было написано кириллицей, а из соцсетей исчезли профили обоих искателей приключений.

Получается, что местонахождение двух наемников неизвестно со 2 апреля. Дело расследуется правоохранителями Польши и Бразилии.