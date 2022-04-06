ВСУ обстреляли из миномётов позиции российских пограничников в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днём 5 апреля украинские боевики обстреляли позиции российских пограничников, расположенные в Суджанском районе региона.

Он добавил, что пограничники ответным огнём подавили боевые точки противника. По словам губернатора, сейчас обстановка в районе погранперехода Суджа на границе с Украиной стабилизировалась. Старовойт также подчеркнул: снаряды не достигли территории России.

"Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно и без происшествий", — отметил глава региона в своём Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, пограничное управление УФСБ по Курской области и Министерство обороны РФ координируют все действия. Он убеждён: российская армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Старовойт призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять военнослужащим РФ.

29 марта пункт пропуска в одном из посёлков Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Российские силовики ликвидировали огневые точки противника.