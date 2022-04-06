Житель Мариуполя: украинские военные стреляли по семьям, бегущим из города

Житель Мариуполя, который с трудом вывез свою семью в РФ, рассказал, что людей из города не выпускали военные и представители нацбатальонов. По его словам, на границе они стреляли в спину гражданам, пытавшимся эвакуироваться.

Мужчина поделился, что в 15 марта в его дом попала ракета. После этого он посадил в машину жену и дочерей, чтобы вместе уехать из Мариуполя.

"Целых машин в городе осталось мало. Многие бежали ночью через границу с детьми на руках, а им в спину стреляли — ВСУ, "Азов"*", — сказал житель Мариуполя в интервью "Телеканалу 360".

Он подчеркнул: без автомобиля выбраться из города получалось лишь у небольшого числа жителей. Как утверждает мужчина, у ВСУ была установка не выпускать мирное население.

Ему вместе с женой и детьми удалось временно укрыться в разбитой аптеке, так как все бомбоубежища были заняты. Вечером семья выдвинулась из Мариуполя. Через некоторое время их машину остановили украинские военные.

"Они спросили, куда мы едем. Я ответил, что ищем место для ночёвки в безопасности. И мне сказали: "Если будете выезжать — будем стрелять", — отметил мужчина.

Затем он нажал на газ и выехал из Мариуполя. Сейчас семья находится в Москве.

"Я благодарю Бога за то, что мои дети живы, в безопасности", — заключил мариуполец.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.