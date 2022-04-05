Жители Белгородской области услышали взрыв. Населению объяснили, что произошло на территории региона.
Взрыв раздался в Красногвардейском районе Белгородской области. Власти района уверили, что поводов для беспокойства нет, так как это не было обстрелом.
"Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел", — написала глава муниципального образования Анна Куташова в своём аккаунте ВК.
Ранее в Белгородской области объяснили, зачем роют рвы у границы с Украиной. Такие меры, по словам руководства Шебекинского округа, обусловлены желанием "перестраховаться".
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"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.
"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.