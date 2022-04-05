Провокация ВСУ: в Рубежном подорвали завод с химикатами

Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко проинформировал, что в городе Рубежном, который перешел под контроль ЛНР, отступающие Вооруженные силы Украины применили химическую атаку в отношении мирных жителей региона.

Отмечается, что на рубежанском заводе "Заря" была подорвана цистерна с химикатом, по предварительной информации, в ней находилась соляная жидкость.

"Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой)", — сообщил он в своем Тelegram.

По информации подполковника НМ ЛНР, подрыв был спланирован с учетом направления ветра.

В настоящее время в Рубежном проживает порядка 10 тысяч человек.

Однако, если учесть тот факт, что ветер дует с юго-запада, то химикаты пойдут в сторону села Кудряшовка и города Старобельска, подконтрольным ЛНР.

"Момент подрыва рассчитан с учетом розы ветров, распространяющей химикаты на освобожденную территорию ЛНР в направлении н. п. Кудряшовка", — резюмировал Марочко.

Он подчеркнул, что на предприятии, которое занимается выработкой взрывчатых веществ, находится порядка 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.

По словам Марочко, подрыв данных химикатов нанесет серьезный ущерб экологии региона и "похоронит" все живое в радиусе 30 км.

"Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов: Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан", — подытожил военный НМ ЛНР.

Примечательно, чтобы преступные действия ВСУ, украинскими СМИ активно разгоняют фейки о якобы причастности к данному взрыву подразделений Народной милиции.

К слову, экстренным службам запрещено проводить работы по купированию очага заражения.

Ранее Украина обвинила Россию в массовом убийстве мирных жителей в городе Буча.