Подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко проинформировал, что в городе Рубежном, который перешел под контроль ЛНР, отступающие Вооруженные силы Украины применили химическую атаку в отношении мирных жителей региона.
Отмечается, что на рубежанском заводе "Заря" была подорвана цистерна с химикатом, по предварительной информации, в ней находилась соляная жидкость.
"Сегодня в первом цехе завода "Заря" подорвана одна цистерна, (предположительно, с соляной кислотой)", — сообщил он в своем Тelegram.
По информации подполковника НМ ЛНР, подрыв был спланирован с учетом направления ветра.
В настоящее время в Рубежном проживает порядка 10 тысяч человек.
Однако, если учесть тот факт, что ветер дует с юго-запада, то химикаты пойдут в сторону села Кудряшовка и города Старобельска, подконтрольным ЛНР.
"Момент подрыва рассчитан с учетом розы ветров, распространяющей химикаты на освобожденную территорию ЛНР в направлении н. п. Кудряшовка", — резюмировал Марочко.
Он подчеркнул, что на предприятии, которое занимается выработкой взрывчатых веществ, находится порядка 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака.
По словам Марочко, подрыв данных химикатов нанесет серьезный ущерб экологии региона и "похоронит" все живое в радиусе 30 км.
"Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов: Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан", — подытожил военный НМ ЛНР.
Примечательно, чтобы преступные действия ВСУ, украинскими СМИ активно разгоняют фейки о якобы причастности к данному взрыву подразделений Народной милиции.
К слову, экстренным службам запрещено проводить работы по купированию очага заражения.
Ранее Украина обвинила Россию в массовом убийстве мирных жителей в городе Буча.
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