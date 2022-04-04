Бастрыкин поручил завести дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автобусом.

По информации регионального СУ СКР, дело завели по статье УК РФ "Оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель двоих человек". В Следственном комитете РФ сообщили, что возбудить дело по факту инцидентом с автобусом поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Глава Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, причинах, повлекших гибель и травмирование людей, и установить лиц, виновных в совершении преступления", — говорится в сообщении ведомства.

ДТП с рейсовым автобусом ЛИАЗ произошло утром в понедельник, 4 апреля, на 105-м километре трассы "Балтия" в Волоколамском городском округе.

По данным правоохранителей, следовавший в Волоколамск автобус съехал с дороги и упал с путепровода. Согласно сведениям СКР, в результате ДТП два человека погибли, восемь попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев инцидента. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз.