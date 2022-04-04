Полицейские проверяют факт обнаружения трех крокодилов в Астраханском селе

Правоохранительные органы проводят проверку после сообщения об обнаружении трех крокодилов под Астраханью, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Накануне социальные сети взорвались сообщениями, что жители села Капустин Яр Астраханской области нашли на въезде в населённый пункт трех крокодилов. Две рептилии были мертвы, но третьей удалось выжить, и её передали в руки ветеринарных врачей.

"Обращение принято. По данному факту проводится проверка", - сообщила пресс-служба МВД.

Местные жители настолько испугались, что вызвали одновременно все возможные службы, вплоть до ФСБ. Пока ветеринары пытаются спасти выжившего крокодила, правоохранители выясняют, откуда экзотические рептилии взялись на юге России.

Информационное агентство ТАСС отправило запросы в управление Россельхознадзора, отвечающее за Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Республику Калмыкия. Там пояснили, что "запросов на данную тему не получали", а пресмыкающиеся не относятся к подведомственным животным управления.