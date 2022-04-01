Удар украинских вертолётов по нефтебазе в Белгороде не улучшает условия переговоров между Москвой и Киевом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров", — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, главе государства Владимиру Путину доложено о ЧП в Белгороде. При этом представитель Кремля отметил, что оценки произошедшего должны дать силовые ведомства, а не администрация президента. Песков сказал, что в Белгород отправились врио главы МЧС России Александр Чуприян с оперативной группой.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о нанесении удара по нефтебазе в Белгороде двумя вертолётами ВСУ. Инцидент произошёл ранним утром 1 апреля. В результате авиаудара на нефтебазе АО "Белгороднефтепродукт" на улице Константина Заслонова начался пожар. В его тушении участвуют свыше 200 человек и более 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолёт.
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