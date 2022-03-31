В Ханты-Мансийском административном округе произошла масштабная авария из 22 транспортных средств. Виной этому стала плохая видимость, метели и сильный ветер, а также несоблюдение дистанции в рамках правил дорожного движения.
По предварительной информации, пострадали два человека.
Из-за этого была перекрыта дорога в сторону Тюмени. Как говорится на сайте регионального МЧС, улучшения погоды в ближайшие дни в регионе не предвидится: порывы ветра могут достичь 23 м/с, на дорогах возможны снежные заносы.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.