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Автор Мирослав Марков

В Ханты-Мансийске из-за метели столкнулись 22 автомобиля

Происшествия

В Ханты-Мансийском административном округе произошла масштабная авария из 22 транспортных средств. Виной этому стала плохая видимость, метели и сильный ветер, а также несоблюдение дистанции в рамках правил дорожного движения.

По предварительной информации, пострадали два человека.

Из-за этого была перекрыта дорога в сторону Тюмени. Как говорится на сайте регионального МЧС, улучшения погоды в ближайшие дни в регионе не предвидится: порывы ветра могут достичь 23 м/с, на дорогах возможны снежные заносы.

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Автор: Мирослав Марков, Редактор: Ольга Алексеева
авария ханты-мансийск
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