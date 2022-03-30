ФСБ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У."* в РФ

Сотрудники ФСБ задержали в 23 российских регионах 60 сторонников украинской неонацистской группировки "М.К.У."*, созданной под контролем киевских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым.

В пресс-службе ведомства журналистам пояснили, что главные цели организации — это теракты, массовые убийства и экстремистские преступления на территории РФ.

"Федеральная служба безопасности вместе с МВД и Следственным комитетом России в результате скоординированной работы в 23 регионах РФ задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодёжной группировки "М.К.У."*", — прокомментировали в ФСБ.

Оперативники также выяснили, где проживают задержанные. Позже они нашли в их квартирах гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, средства связи, с помощью которых подозреваемые переписывались с Красновым, инструкции по вовлечению в экстремистскую деятельность новых людей.

В январе 2022 года пресс-служба ФСБ информировала о задержании одного из сторонников "М.К.У."*, который занимался модерированием интернет-сообществ.

* экстремистская организация, запрещённая в РФ.