Девять человек отравились парами ацетона в Подмосковье

В подмосковном Пушкино девять человек обратились за помощью к медикам с симптомами интоксикации. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, они получили токсическое отравление парами ацетона во время работы на складах Ozon.

По данным канала, массовое отравление произошло, когда люди занимались уборкой складского помещения компании. Скорую вызвали после того, как работники почувствовали симптомы недомогания.

Медики оказали отравившимся необходимую помощь. От госпитализации все они отказались. МВД проводит проверку по факту случившегося.

Ранее, 21 марта, пять школьниц отравились неизвестным веществом в Башкирии. Вероятно, они употребили лекарственный препарат в немедицинских целях.