СЦКК ДНР: в многоэтажку в Донецке попала украинская ракета

Многоквартирный дом и школа №97 на улице Пинтера в Кировском районе Донецка подверглись обстрелу из РСЗО "Ураган" утром 30 марта, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

"Под прикрытием артиллерийского огня, противник применил РСЗО "Ураган", выпустив 2 ракеты с направления н. п. Тоненькое, одна из которых попала в верхние этажи высотки, вторая — возле школы №97",- сообщает Telegram-канал представительства.

Согласно оперативным данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате попадания ракеты в многоквартирный дом погибли два человека, четыре пострадали, среди них — полуторагодовалый ребёнок. В здании разрушен ряд квартир. Из него эвакуировали около трёх десятков жильцов.

В настоящее время сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы в обстрелянном доме. Не исключено увеличение числа жертв инцидента.

Как сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрела школы №97 получил ранения один человек.