Москвич, использовавший в Крыму националистические высказывания, извинился

Отдыхающий в крымской Алуште москвич, который выкрикивал на видео лозунг украинских радикалов "Слава Украине — героям слава", принёс извинения за свои слова, уточив, что не является националистом и никого не хотел оскорбить.

"Я применил высказывание, которое используют украинские националисты. Националистом не являюсь и не относил это высказывание к жителям РФ. Если кого-то оскорбил — прошу извинения. Поддерживаю спецоперацию российских войск на Украине", — сказал виновник инцидента.

Ранее по соцсетям разошёлся ролик, где едущий за рулём машины мужчина произносит фразу "Слава Украине — героям слава". При разбирательстве выяснилось, что москвича на видео сняла женщина, устроившая ДТП в Алуште. Она в результате неосторожного манёвра въехала в машину жителя Москвы, с которым у них по этому поводу и завязалась словесная перепалка.

Сотрудники полиции сообщили РИА Новости, что мужчина отделался лишь штрафом за остановку автомобиля в неположенном месте. Дело виновницы ДТП в данный момент рассматривается.