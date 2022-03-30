Губернатор Белгородской области высказался по поводу взрывов в Красном Октябре

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на территории села Красный Октябрь, в котором вечером 20 марта произошли взрывы, нет разрушений строений, как и жертв среди мирного населения.

"Хотел поделиться с вами информацией на утро по ситуации в Красном Октябре Белгородского района. Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет. Разрушенных жилых, нежилых построек на территории села у нас нет", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава района Владимир Перцев, к которому относится село, дал подтверждение сказанному губернатором.

Гладков добавил, что власти района ожидают официального сообщения Минобороны РФ. Однако, по данным губернатора, взрывы стали результатом возгорания на складе боеприпасов.

"Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем", — заключил губернатор.

Вечером 29 марта Гладков проинформировал о взрыве в Белгородской области в районе, в котором расположено село Красный Октябрь. Подтверждением его слов стали многочисленные фото и видео, размещённые в соцсетях местными жителями. РИА Новости уточнили, что среди пострадавших при взрыве — четверо военных, а причина взрывов на складе вызвана человеческим фактором.