В Иркутске трое подростков провалились под лёд. Трагедия произошла на реке Ангара. По сообщению СУ СК России по Иркутской области, двое пострадавших доставлены в больницу, один ребёнок погиб.
Как уточнили в ведомстве, у выживших подростков диагностировали переохлаждение.
"Трое подростков провалились под лёд на реке Ангара в районе ул. Сурнова г. Иркутска. Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребёнка унесло течением", — говорится в сообщении ведомства.
Тело третьего подростка обнаружили специалисты ГУ МЧС по Иркутской области в районе речного порта. Начата проверка.
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