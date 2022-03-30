В Иркутске трое детей провалились под лёд, одного спасти не удалось

В Иркутске трое подростков провалились под лёд. Трагедия произошла на реке Ангара. По сообщению СУ СК России по Иркутской области, двое пострадавших доставлены в больницу, один ребёнок погиб.

Как уточнили в ведомстве, у выживших подростков диагностировали переохлаждение.

"Трое подростков провалились под лёд на реке Ангара в районе ул. Сурнова г. Иркутска. Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребёнка унесло течением", — говорится в сообщении ведомства.

Тело третьего подростка обнаружили специалисты ГУ МЧС по Иркутской области в районе речного порта. Начата проверка.