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Автор Игорь Рябов

СМИ: причиной взрыва под Белгородом стал человеческий фактор

Происшествия

Представитель экстренных служб сообщил, что взрыв под Белгородом произошёл из-за человеческого фактора.

СМИ: причиной взрыва под Белгородом стал человеческий фактор

"Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора", - сказал он РИА Новости.

Также он заявил, что взрыв унёс жизни четверых сотрудников силовых структур

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в районе села Красный Октябрь, который находится под Белгородом, произошёл взрыв.

"Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет", - отметил он и пообещал в ближайшее время назвать причины случившегося.

Тем временем местные жители публикуют в Сети фото и видео вспышек в небе, которые сопровождаются грохотом.

На днях с территории Украины прилетел снаряд, который упал в селе Журавлёвка Белгородской области, в результате чего погиб военный священник Олег Артёмов.

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Автор: Игорь Рябов
Темы украина белгород белгородская область
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