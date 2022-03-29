СМИ: причиной взрыва под Белгородом стал человеческий фактор

Представитель экстренных служб сообщил, что взрыв под Белгородом произошёл из-за человеческого фактора.

"Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора", - сказал он РИА Новости.

Также он заявил, что взрыв унёс жизни четверых сотрудников силовых структур

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в районе села Красный Октябрь, который находится под Белгородом, произошёл взрыв.

"Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет", - отметил он и пообещал в ближайшее время назвать причины случившегося.

Тем временем местные жители публикуют в Сети фото и видео вспышек в небе, которые сопровождаются грохотом.

На днях с территории Украины прилетел снаряд, который упал в селе Журавлёвка Белгородской области, в результате чего погиб военный священник Олег Артёмов.