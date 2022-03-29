Представитель экстренных служб сообщил, что взрыв под Белгородом произошёл из-за человеческого фактора.
"Взрыв на самом складе, по предварительной информации, произошел из-за человеческого фактора", - сказал он РИА Новости.
Также он заявил, что взрыв унёс жизни четверых сотрудников силовых структур
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в районе села Красный Октябрь, который находится под Белгородом, произошёл взрыв.
"Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории посёлка нет", - отметил он и пообещал в ближайшее время назвать причины случившегося.
Тем временем местные жители публикуют в Сети фото и видео вспышек в небе, которые сопровождаются грохотом.
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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.