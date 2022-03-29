В Белгородской области пострадали четыре человека от снаряда

По информации ТАСС, четверо военнослужащих ранены в результате попадания снаряда на территорию военного городка Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области раздаются звуки взрывов и видны огневые всполохи со стороны села Красный Октябрь.

Губернатор Белгородской области подтвердил информацию о взрывах на границе с Украиной.

"Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет", — писал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что взрывы прекратились. Группы МЧС проведут повторный обход села, чтобы осмотреть дома на наличие повреждений.

РИА Новости сообщают, что причиной взрывов, по предварительным данным, стал человеческий фактор.