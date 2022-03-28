СКР расследует факты обстрела машин медпомощи украинскими военными

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут расследование случаев обстрела российских машин медпомощи ВСУ.

По информации СКР, украинская артиллерия целенаправленно обстреливает российские медицинские автомобили с красным крестом в зоне спецоперации.

В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению фиксировать случаи обстрела машин медпомощи и провести их расследование.

"А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры к установлению причастных к этому факту лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении ведомства.