Сотрудники Следственного комитета РФ проведут расследование случаев обстрела российских машин медпомощи ВСУ.
По информации СКР, украинская артиллерия целенаправленно обстреливает российские медицинские автомобили с красным крестом в зоне спецоперации.
В связи с этим глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению фиксировать случаи обстрела машин медпомощи и провести их расследование.
"А.И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России принять меры к установлению причастных к этому факту лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении ведомства.
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Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.
Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.