Жительница Красноярска устроила судьбу в детсаду

Посетители и работники красноярского детсада сегодня стали свидетелями стрельбы во внутренних помещениях учреждения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное МВД. Виновницей инцидента стала 20-летняя девушка.

По данным правоохранительных органов, молодая женщина выстрелила из ружья в стену, находясь внутри детсада. Ещё до приезда сотрудников Росгвардии её обезоружили и удерживали сотрудники учреждения. Как сообщают журналисты, обошлось без пострадавших.

Никакой информации о причинах поступка девушки пока нет, как и о других обстоятельствах произошедшего. Для получения всей необходимой информации на место инцидента уже прибыла следственно-оперативная группа, преступница находится в райотделе полиции.