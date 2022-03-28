Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС

Специалисты Роспотребнадзора контролируют радиационную обстановку в приграничных районах РФ в связи с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в РФ остаётся стабильной", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения фиксируют в течение двух последних недель. Выявлено более 30 горящих участков. Общая площадь уже превысила 8700 га и имеет тенденцию к увеличению.