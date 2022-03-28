EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной
Зверства нацистов на Украине увидели даже "слепые" пропагандисты Bild
Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы
Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе
Ритейлеры рассказали, на сколько в России хватит техники Apple и Samsung
Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
Автор Владимир Васютченко

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС

Происшествия

Специалисты Роспотребнадзора контролируют радиационную обстановку в приграничных районах РФ в связи с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведётся мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в РФ остаётся стабильной", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения фиксируют в течение двух последних недель. Выявлено более 30 горящих участков. Общая площадь уже превысила 8700 га и имеет тенденцию к увеличению.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
роспотребнадзор
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Новости Украины
В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Мир. Новости мира
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Популярное
Мир. Новости мира
Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.

Китайцы шокированы видео с издевательствами над пленными россиянами на Украине
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
США будут вести войну до "последнего украинца"
Мир. Новости мира
Financial Times: Россия проводит тайные операции в Австрии
Мир. Новости мира
Daily Mail: британцы винят Зеленского в желании начать Третью мировую войну
Ирина Шлионская Знаменитости, которые верят в иррациональное Ирина Шлионская Любовь Степушова В Варшаве Байден наговорил на разрыв дипотношений с Россией Любовь Степушова Дмитрий Соколов Когда в зоопарках мира появятся мамонты и динозавры? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
The Guardian: газ из США приведёт Европу к климатической катастрофе
Новости Украины
В Харькове "начисто исчез украинский язык", сообщают харьковчане
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Мир. Новости мира
The Telegraph: швейцарцы меняют логотипы из-за буквы "Z"
Последние материалы
В ДНР объяснили "бесстрашие" украинских военных употреблением наркотиков
Индию "парализовала" общенациональная забастовка профсоюзов: требуют равных прав
Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной
Зверства нацистов на Украине увидели даже "слепые" пропагандисты Bild
Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы
Экс-полковник СБУ: украинские силовики заметали следы тайной тюрьмы в Мариуполе
Ритейлеры рассказали, на сколько в России хватит техники Apple и Samsung
Украинские радикалы запугивают крымских татар, угрожая им расправой
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
Экстрасенс объяснил, почему больше не рождаются такие предсказатели, как Ванга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников