Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве: один человек ранен

Более двух десятков человек стали участниками массовой драки в Москве.

По информации источников "Известий", массовая драка произошла у одного из кафе на улице Свободы. Об инциденте стало известно 28 марта.

Сообщается, что в драке участвовали более 20 человек. При этом были разбиты окна кафе и досталось его посетителям. Очевидцы происшествия заявили, что слышали выстрелы.

Согласно сведениям издания, в результате драки один человек получил ножевое ранение. Причины инцидента пока неизвестны.

На прошлой неделе драка с участием более двух десятков человек произошла в Новой Москве. В результате инцидента, случившегося вечером 22 марта на Скандинавском бульваре, один человек был доставлен в больницу с ножевым ранением. Нескольких участников драки задержали. По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Хулиганство". По решению прокуратуры дело передали в СК для дачи процессуальной оценки по статье УК РФ "Покушение на убийство".