В израильском городе Хадера двое неизвестных открыли огонь на улице Герберта Самуэля. В результате стрельбы погибли два человека. Также стало известно, что ещё трое полицейских получили ранения, об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.
На данный момент в правоохранительных органах страны предполагают, что речь идёт о теракте.
Помимо этого, в службе скорой помощи "Маген Давид Адом" рассказали о четырёх раненых — двух 20-летних и одном 45-летнем мужчинах, а также о девушке 20 лет.
Ранее гражданин Израиля был убит под Киевом неизвестными военными, которые приняли его за чеченца.
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