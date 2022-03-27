В полиции Израиля заявили о теракте — двое погибли в результате стрельбы

В израильском городе Хадера двое неизвестных открыли огонь на улице Герберта Самуэля. В результате стрельбы погибли два человека. Также стало известно, что ещё трое полицейских получили ранения, об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.

На данный момент в правоохранительных органах страны предполагают, что речь идёт о теракте.

Помимо этого, в службе скорой помощи "Маген Давид Адом" рассказали о четырёх раненых — двух 20-летних и одном 45-летнем мужчинах, а также о девушке 20 лет.

Ранее гражданин Израиля был убит под Киевом неизвестными военными, которые приняли его за чеченца.