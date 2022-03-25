Потанина запугивают в Пенсильвании

Полиция пенсильванского Питтсбурга обвинила пару в запугивании на этнической почве после того, как на фотографиях и видео видно, как они преследуют россиянина.

На видео и фотографиях с мобильных телефонов видно, как архитектор Роберт Пфаффманн и его партнерша Лиза Мари Хаабестад с конца февраля преследуют сына известного российского олигарха Владимира Потанина в их районе.

Следователи заявили, что пара напала на уроженца России Василия Потанина в его доме, бросив мешки с рисом и посланиями, осуждающими президента России Владимира Путина, и держа табличку с надписью "Покиньте наш район", выкрикивая угрозы.

"Они предполагают, что только из-за моей национальности у меня есть выгода (от операции на Украине — прим. ред). Что я — шпион Путина. Я работаю на него. Все это чепуха", — заявил Василий Потанин. "Можно быть патриотом своей страны, но не любить правительство. Я не думаю, что в данный момент правительство делает что-то, кроме довольно злых вещей".

Василий Потанин приехал в Соединенные Штаты почти десять лет назад и учится в Питтсбурге в Университете Карнеги-Меллона.