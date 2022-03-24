Житель Москвы выпал из окна, пытаясь спасти любимую кошку

В Москве мужчина упал с шестого этажа, пытаясь спасти любимую кошку. Он выжил, но находится в критическом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza.

Кошка заставляла своих владельцев нервничать и раньше. Она уже падала из окна в прошлом году, но тогда врачам удалось её спасти. Однако они предупредили, что следующее падение может оказаться смертельным.

Хозяева послушались совета и даже приняли меры предосторожности — сняли с окон ручки, чтобы дети случайно не выпустили беспокойное животное. Несмотря на это, кошка каким-то образом пробраться наружу всё же смогла.

Инцидент случился 21 марта. Рыжая каким-то образом вылезла в окно и уселась на кондиционере. Хозяин, увидев это, попытался её спасти: ему удалось закинуть кошку в квартиру, однако сам он не удержался и упал вниз.

Мужчина сейчас в реанимации с тяжёлыми травмами головы и переломом позвоночника, за его жизнь борются врачи.