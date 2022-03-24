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Автор Юлия Миленина

Число пострадавших при взрыве снаряда под Белгородом выросло до трёх человек

Происшествия

Количество пострадавших при взрыве снаряда в селе Журавлёвка Белгородской области выросло до трёх человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Число пострадавших при взрыве снаряда под Белгородом выросло до трёх человек

В своём Telegram-канале он отметил, что ночью в травматологический пункт Белгорода самостоятельно добралась женщина с огнестрельным ранением, полученным во время основного ЧП в селе в результате разрыва снаряда. По его словам, врачи оказали жительнице Журавлёвки необходимую помощь.

"Таким образом, трое мирных жителей получили ранения. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице", — подчеркнул губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что ночью в селе Журавлёвка, расположенном неподалёку от украинской границы, прогремела серия взрывов. Причины ЧП пока не установлены. Глава региона выразил надежду, что следователи оперативно выяснят все обстоятельства обстрела. В Журавлёвке ввели режим ЧС.

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Автор: Юлия Миленина
Темы украина белгородская область
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