В приграничном селе Белгородской области произошла серия взрывов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшую ночь в приграничном селе Журавлёвка прогремело несколько взрывов.

"Ночью в Журавлевке было неспокойно, было, по докладу оперативного штаба, несколько взрывов. Причины, по которым эти взрывы произошли, — у меня информации нет. Надеюсь, что следственные органы быстро разберутся в этом", — написал губернатор на своей странице ВКонтакте.

С какой стороны произошёл обстрел и по каким причинам, выясняют правоохранительные органы.