EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Число пострадавших при взрыве снаряда под Белгородом выросло до трёх человек
Украинскую фигуристку исключили из сборной за лайк под постом Плющенко
США официально обвиняют Россию в военных преступлениях на Украине
В приграничном селе Белгородской области произошла серия взрывов
Кадыров: чеченские бойцы даже на велосипедах обращают в бегство националистов
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
В Польше призвали принять Украину в ЕС: "Защитить Киев от России"
Автор Екатерина Широкова

В приграничном селе Белгородской области произошла серия взрывов

Происшествия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшую ночь в приграничном селе Журавлёвка прогремело несколько взрывов.

"Ночью в Журавлевке было неспокойно, было, по докладу оперативного штаба, несколько взрывов. Причины, по которым эти взрывы произошли, — у меня информации нет. Надеюсь, что следственные органы быстро разберутся в этом", — написал губернатор на своей странице ВКонтакте.

С какой стороны произошёл обстрел и по каким причинам, выясняют правоохранительные органы. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова
белгородская область
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Мир. Новости мира
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Мир. Новости мира
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Последние материалы
США официально обвиняют Россию в военных преступлениях на Украине
В приграничном селе Белгородской области произошла серия взрывов
Кадыров: чеченские бойцы даже на велосипедах обращают в бегство националистов
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
В Польше призвали принять Украину в ЕС: "Защитить Киев от России"
Сатановский рассказал, что ждать теперь от Польши: скоро гайки совсем сорвёт
В Кузбассе обрушилась шахта "Осинниковская": один человек остаётся под завалами
РИА Новости: Британия обучала украинских военных
Маргарита Симоньян поймала Байдена на незнании истории
В Германии призвали не вводить запрет на российский газ: "Магазины опустеют"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников