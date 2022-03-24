В Кузбассе обрушилась шахта "Осинниковская": один человек остаётся под завалами

На шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошёл внезапный выброс угля и газа с последующим обрушением породы. Спасатели начали эвакуировать горняков.

По предварительным данным, под завалами остаётся один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Кемеровской области.

"На место выехали горноспасатели. Ведётся поиск одного человека", — прокомментировал источник.

Кузбасская шахта "Осинниковская" входит в состав "Распадской угольной компании". В МЧС РФ пока не комментировали информацию о ЧП.

В конце ноября 2021 года на шахте "Листвяжная" в Белове Кемеровской области зафиксировали задымление. Под землёй в это время находились 285 рабочих. Авария унесла 51 жизнь. В марте 2022-го на "Листвяжной" объявляли эвакуацию из-за сбоя в системе вентиляции. На поверхность оперативно выбрались 152 человека, девять горняков попали в больницу.