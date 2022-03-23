В Белгородской области разорвался снаряд, выпущенный со стороны Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о разрыве снаряда на территории региона. Как отметил политик, выстрел произошёл со стороны Украины.

"Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Из-за происшествия в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка власти ввели режим ЧС. По словам Гладкова, пока информацию о состоянии пострадавших не сообщали.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Москве "ответом мира". Как подчеркнул президент, российским солдатам могут понадобятся гуманитарные коридоры.

Военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине началась 24 февраля по распоряжению российского руководителя Владимира Путина. В Кремле подчёркивали, что целью миссии не является оккупация соседней страны.