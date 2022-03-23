Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о разрыве снаряда на территории региона. Как отметил политик, выстрел произошёл со стороны Украины.
"Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Из-за происшествия в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка власти ввели режим ЧС. По словам Гладкова, пока информацию о состоянии пострадавших не сообщали.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Москве "ответом мира". Как подчеркнул президент, российским солдатам могут понадобятся гуманитарные коридоры.
Военная спецоперация РФ по принуждению к миру на Украине началась 24 февраля по распоряжению российского руководителя Владимира Путина. В Кремле подчёркивали, что целью миссии не является оккупация соседней страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.