Семью с двумя детьми нашли зарезанными в Нижнем Новгороде

Обстоятельства убийства семьи из четырёх человек выясняют следователи в Нижнем Новгороде.

По информации региональной прокуратуры, 23 марта в одной из квартир многоэтажки на улице Минина нашли тела супругов и двух их детей с ножевыми ранениями. Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, убитому мужчине было 43 года, его жене — 41 год, детям — 10 и четыре года.

В связи с обнаружением тел следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СКР и полицейские.

"Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.

На место происшествия отправились руководитель регионального следственного управления и прокурор Нижегородского района города. Областная прокуратура сообщила о начале проверку по факту убийства семьи.