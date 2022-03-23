EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Семью с двумя детьми нашли зарезанными в Нижнем Новгороде

Происшествия

Обстоятельства убийства семьи из четырёх человек выясняют следователи в Нижнем Новгороде.

Семью с двумя детьми нашли зарезанными в Нижнем Новгороде

По информации региональной прокуратуры, 23 марта в одной из квартир многоэтажки на улице Минина нашли тела супругов и двух их детей с ножевыми ранениями. Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, убитому мужчине было 43 года, его жене — 41 год, детям — 10 и четыре года.

В связи с обнаружением тел следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СКР и полицейские.

"Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления", — говорится в сообщении.

На место происшествия отправились руководитель регионального следственного управления и прокурор Нижегородского района города. Областная прокуратура сообщила о начале проверку по факту убийства семьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Николай Ткаченко
Темы нижний новгород
Sberbank
Новости
Социологи выяснили, зачем россияне сметали всё в магазинах
Politico: Пентагон может остаться без новых ракет после отправки оружия Украине
В Ленобласти наладили выпуск бумаги из небелёной целлюлозы
Теперь разговорами не отделаться: Лавров напомнил о "красных линиях"
Российская армия проведёт Парад Победы-2022 в Киеве
Лавров предостерёг НАТО: "Столкновение не должно состояться"
Врач Романенко: бесконтрольный приём обезболивающих может стоить жизни
Семью с двумя детьми нашли зарезанными в Нижнем Новгороде
В России набирают популярность туры в Узбекистан за картами VISA и Mastercard
Лавров обвинил Запад в желании установить "новый миропорядок"
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Наука и техника
Касперская: "табуны" IT-специалистов покинули РФ в конце февраля — начале марта
Последние материалы
Лавров обвинил Запад в желании установить "новый миропорядок"
Лавров: РФ будет требовать отмены законов против русскоговорящих на Украине
Лавров рассказал, почему переговоры России и Украины идут тяжело
В Минобороны РФ заявили об уничтожении за сутки 97 объектов ВСУ
Чулпан Хаматова может "не потянуть" проживание в Латвии
Госдума приняла закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
Уехавшая в Израиль Пугачёва долго беседовала по телефону с Моисеевым
Российские вооружённые силы ведут бой за Новомихайловку, сообщили в Минобороны
Политолог объяснил, зачем США выделили 200 миллионов долларов Украине
RMF FM: варшавский ЗАГС работает на "российскую разведку"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников