Дело о покушении на убийство завели после массовой драки в Москве

Обстоятельства инцидента с ножевым ранением мужчины в массовой драке устанавливают правоохранители в Москве.

По информации городского управления МВД, ЧП произошло накануне вечером на в Новой Москве.

"22 марта около 21.20 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Скандинавском бульваре в пос. Сосенское ТиНАО", — говорится в сообщении.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, участниками массовой драки на бульваре стали около 20 человек.

Согласно сведениям московской прокуратуры, в результате инцидента 24-летний мужчина получил ножевые ранения грудной клетки и голени. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Правоохранители задержали нескольких участников драки. В отношении них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

По факту ранения мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Личность подозреваемого в преступлении устанавливается. Ход расследования дела взяла на контроль столичная прокуратура.