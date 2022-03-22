Кибермошенники обещают россиянам установить сервисы для обхода ограничений РКН

Замначальника по защите информации ГУ Банка России Дмитрий Ибрагимов сообщил о росте мошеннических предложений установить VPN-сервис, через который можно обходить ограничения Роскомнадзора. Пользователи отдают киберпреступникам 10-15 тысяч за предоставление подобных программ, отметил эксперт.

"Мошенники используют любой инфоповод, чтобы запутать жертву и похитить деньги с её счета", — предупредил Ибрагимов.

Вместе с этим он подчеркнул, что при загрузке неизвестного приложения злоумышленники способны украсть персональную информацию человека. Ещё предлагающие установить сервисы VPN кибермошенники могут получить доступ к чужим средствам, предостерёг специалист.

Руководитель Центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павел Коваленко, слова которого приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня", напомнил о правилах информационной гигиены, актуальных в любое время. Не стоит переходить на другие сайты через незнакомые ссылки, использовать нелицензионное ПО, сказал эксперт. Также он указал на важность двухфакторной идентификации.

Ранее в Роскачество рассказали о новом виде мошенничества на фоне антироссийских санкций Запада. Злоумышленники создали фейковые платформы для проверки работы пластиковых карт, сообщили в ведомстве.